رحيل أم استمرار فيتوريا مع المنتخب.. شارك فى استطلاع قناة الخليج 365 على واتس آب

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت قناة الخليج 365 عبر تطبيق واتس آب استطلاعا للرأى حول بقاء أو رحيل البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بعد الإخفاق الذى حققه فى كأس الأمم الأفريقية 2023 فى كوت ديفوار.

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ودخلت أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالى روي فيتوريا النفق المظلم، فى ظل رغبة أغلبية أعضاء المجلس في رحيل المدير الفني، فيما تستمر محاولات حازم إمام في الإبقاء على المدير الفنى البرتغالى، ومن ناحية ثالثة تتواصل مفاوضات بعض أعضاء الاتحاد مع فيتوريا لتخفيض مطالبه المالية والرحيل بالتراضي.

وتنتظر أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة ثلاثة سيناريوهات الأول يتمثل في استسلام اتحاد الكرة لمطالب فيتوريا ودفع الشرط الجزائي كاملا وبالتالى اعلان فسخ التعاقد والبحث عن بديل آخر يقود المنتخب في الفترة المقبلة.

السيناريو الثاني هو نجاح حازم إمام في الإبقاء على المدرب مع تعديل بعض بنود التعاقد دون المساس بالراتب، بمعنى أن يتم الغاء البند الذى كان ينص على تقاضي فيتوريا لقيمة عقده كاملا حال الرحيل بعد انقضاء 15 يوما من الإخفاق الأفريقي.

السيناريو الثالث الذى يأمل ويعول عليه اتحاد الكرة هو نجاح الجهود المتواصلة بإقناع فيتوريا بالتنازل عن نصف الشرط الجزائي والرحيل بالتراضى عن المنتخب، قبل اجتماع الأحد المقبل.