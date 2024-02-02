كأس آسيا.. استراليا تتقدم على كوريا الجنوبية بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب استراليا الشوط الأول متقدمًا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في المباراة المقامة على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

سجل كريغ غودوين هدف استراليا الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

بدأ منتخب استراليا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ماتيو رايان.

الدفاع: أتكينسون – رويلز – بيهيتش – سوتار.

الوسط: ميتالف – باكوس – إيرفاين.

الهجوم: ديوك – بويل – جوديون.

بينما بدأ منتخب كوريا الجنوبية اللقاء بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: جو هيون وو.

الدفاع: يونج جوون - كيم مين جاي – يونج وو – تاي هوان.

الوسط: بارك يونج – إن بيوم – سون هيونج مين – هي تشان – كانج إين.

الهجوم: جوي سونج.

يذكر أن منتخب أستراليا حسم بطاقة تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا بعد الفوز على إندونيسيا برباعية نظيفة في دور الـ16، بينما حسمت كوريا الجنوبية تأهلها على حساب السعودية بعد الفوز بركلات الترجيح.