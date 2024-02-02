لحظة بلحظة.. مباراة نيجيريا وأنجولا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق مباراة نيجيريا وأنجولا في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في السابعة مساء اليوم، الجمعة.

يتابع "الخليج 365" المباراة لحظة بلحظة، فور انطلاقها..

تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة أنجولا في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا إينا، وليم تروست، سيمي أجاي، كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.

خط الهجوم: موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

تشكيل منتخب أنجولا لمواجهة نيجيريا في دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: دا كروز.

خط الدفاع: إدي أفونسو، جاسبار، جوناثان بواتا، أنطونيو فيليكس.

خط الوسط: فريدي، كافومانا، استريلا.

خط الهجوم: جيلسون، مابولولو، ديفي فييرا.

بداية المباراة بين منتخب أنجولا ونيجيريا

الدقيقة 5: فرصة الهدف الأول تضيع من المنتخب الأنجولي بعد تصويبة من مابولولو يتصدى لها حارس المرمى النيجيري

الدقيقة8: هجمة لمنتخب نيجيريا يتصدى لها دفاع أنجولا

الدقيقة 13: ضغط قوي من منتخب نيجيريا ولجوء منتخب أنجولا للدفاع

الدقيقة 15: التعادل السلبي حتى الآن بين منتخبي نيجيريا وأنجولا

الدقيقة 24: عرضية من الجانب الأيمن يقابلها أوسيمين لاعب نيجيريا بضربة رأس تصدى لها الحارس الأنجولي