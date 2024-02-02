"متساويا بـ الشناوي".. مصدر يكشف لمصراوي خطة الأهلي لتجديد عقد عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعى نادي الأهلي لتمديد عقد مدافع الفريق محمد عبد المنعم لمدة موسمين لاستمراره مع الفريق.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن نادي الأهلي استقر على تمديد عقد محمد عبد المنعم، حيث يتبقى في عقده عامين فقط.

وقال المصدر أن بتجديد عقد المدافع الدولي سيدخل ضمن نجوم الفئة الأولى، ويتساوى مع إمام عاشور ومحمد الشناوي.

وأكد أن خطة الأهلي الفترة المقبلة هي تجديد عقود نجوم الفريق للإبقاء على القوام الأساسي.

الجدير بالذكر، يمتلك محمد عبد المنعم بعض العروض الخليجية خلال الفترة الأخيرة، لكن مارسيل كولر يتمسك باستمرار اللاعب.