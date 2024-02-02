مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب نيجيريا لملاقاة نظيره منتخب أنجولا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار.

ويدخل منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا إينا، وليم تروست، سيمي أجاي، كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي، أليكس أيوبي، فرانك أونيكا.

خط الهجوم: موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

وجاء تشكيل المنتخب الأنجولي كالتالي:

حراسة المرمى: دا كروز.

خط الدفاع: إدي أفونسو، جاسبار، جوناثان بواتا، أنطونيو فيليكس.

خط الوسط: فريدي، كافومانا، استريلا.

خط الهجوم: جيلسون، مابولولو، ديفي فييرا.