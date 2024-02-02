إيريك شيل: المباراة لن تكون سهلة.. ولا نستطيع الانتظار لخوض اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث المدير الفني للمنتخب المالي إيريك شيل، عن رغبة لاعبيه في تقديم أفضل ما لديهم غداً، لتخطي المنتخب الإيفواري وبلوغ الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا.

وقال شيل خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: " لا نستطيع الانتظار لخوض اللقاء، لدينا مجموعة من اللاعبين تريد أن تكتب أسماؤها في سجلات كرة القدم المالية".

وأضاف: " رغم الأهمية الكبيرة للمباراة كونها مباراة خروج المغلوب، ولكنها تظل مباراة بين منتخبين شقيقين، نمتلك مجموعة مجتهدة من اللاعبين يستحقون ما وصلوا إليه حتى الآن بالبطولة، وأنا سعيد من أجلهم".

واختتم شيل تصريحاته: " المباراة لن تكون سهلة، ولكننا سوف نقدم أفضل ما لدينا لبلوغ هذا الدور من البطولة".

ويستعد المنتخب المالي لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار غداً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023.