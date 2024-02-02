الترسانة تهزم المنيا بهدف أوتو وتقترب من الصعود لدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الترسانة في الفوز على المنيا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد جامعة المنيا ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من المجموعة الثانية لدورى القسم الثانى ب .

احرز هدف المباراة أوجستين اوتو هداف الفريق في الدقيقة 42 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من خطأ لاحد مدافعى المنيا وسدد الكرة مباشرة في المرمى معلنا عن هدف التقدم لفريقه ، وقام حكم اللقاء بطرد اتنين من لاعبى الشواكيش وهما محمد سامى مدافع الفريق ، وكريم دبس مدافع الوسط ، إلا أن اللاعبين نجحوا في خروج المباراة لبر الأمان .

بهذه النتيجة رفع الترسانة رصيده إلى 29 نقطة في صدارة المجموعة ، بفارق 10 نقاط عن الفيوم صاحب الوصافة ، واقترب بقوة من الصعود لدورى المحترفين.