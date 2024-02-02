شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميًا رحيل 8 لاعبين فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على توجيه الشكر للاعبين الثمانية الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نظرًا للتعاقد مع صفقات جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك صورة تجمع كلاً من.. "عمرو السيسى، وعبدالله جمعة، وحاتم سكر، وأحمد زكى، ومصطفى شكرى، ومحمد طارق، ومحمد حستم، وكريم عبد الحق" وتمنت لهم التوفيق فى مشوارهم المقبل.





وتعاقد الزمالك مع كل من عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك عن دور عبد الله السعيد من أجل تسهيل إتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.