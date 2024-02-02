شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر رسميًا لمحمد عبد المنصف بعد التعاقد مع جهاز فنى أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب الشكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول، بشكل رسمى، بعدما تم التعاقد مع البرتغالى جوزيه جوميز يتولى قيادة الفريق ويضم فى جهازه المعاون مدرب حراس أجنبى.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، صورة لمحمد عبد المنصف، معلقين عليها: "شكرًا عبد المنصف وبالتوفيق لك في خطوتك المقبلة".



محمد عبد المنصف

ووقّع البرتغالي جوزيه جوميز على عقود تدريب فريق اللزمالك لمدة موسم ونصف الموسم تبدأ من يناير، وجاء توقيع المدرب البرتغالي خلال تواجد المدرب البرتغالي مساء اليوم، الخميسن بمقر النادي.

ووقع جوميز على عقود لمدة موسم ونصف الموسم مع القلعة البيضاء مقابل 50 ألف دولار شهرياً للمدير الفني وجهازه المعاون، ويضم الجهاز المعاون لجوميز مدرب حراس ومدربا ومخطط أحمال.

وقام المدير الفنى الجديد للزمالك بجولة داخل النادى أمس الخميس، وتفقد ملعب حلمى زامورا، وكذلك غرف ملابس اللاعبين، بالإضافة إلى الجيم بالنادى، ورافق جوميز فى الجولة أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وذلك بعد أن قام بعمل جلسة تصوير داخل صالة نادى الزمالك.

ومن المقرر أن يوفّر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى أحد الفنادق، كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.