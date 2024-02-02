شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفسخ التعاقد مع معاذ الحناوى بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى الاستغناء عن خدمات معاذ الحناوى، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفسخ التعاقد معه بالتراضى بين الطرفين.

ويأتي قرارالجهاز الفني بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسى للفريق المرحلة المقبلة، والبحث عن فريق قبل غلق باب القيد الشتوى.

ويواصل البنك الأهلي الاستعداد لاستئناف بطولة دوري Nile، حيث شهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين بعد أنتظام محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا.

ويلاقى البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" يوم 13 من الشهر الجارى على ستاد الاسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء. ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.