شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستضيف الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري 2024 في مسابقات الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف نادي المقاولون العرب الرياضي مسابقات الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري 2024، وتركزت هذه المسابقات على رياضة الجمباز الفني والايقاعي، وأقيمت في صالة المهندس حسين عثمان بالنادي.

وشهدت المسابقات مشاركة أكثر من 12 فريقًا من جميع أنحاء الجمهورية بمشاركة البنين والبنات على حد سواء، حيث انطلقت المنافسات بطابور العرض وتبادل الهدايا التذكارية، و أظهرت الفرق تفانيها ومهاراتها في أداء الجمباز الفني والايقاعي.

وتم تكريم الفائزين في المسابقة، وتوزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى، في حضور عمرو الطحاوي، نائب رئيس اتحاد الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري،و جلال فراج، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور خالد حسب الله، مدير النشاط الرياضي، وأشاد الجميع بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون واللاعبات لتحقيق النتائج المذهلة.