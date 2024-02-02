شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يتقدم باستقالته لإنبى ويغلق هاتفه بسبب انتقال زياد كمال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم تامر مصطفى باستقالته إلى مجلس إدارة نادى إنبى، خلال الساعات الماضية بسبب خلاف مع مجلس الإدارة، على الاستغناء عن اللاعبين فى الانتقالات الشتوية الجارية دون علمه.

وعلم الخليج 365 أن تامر مصطفى اعترض على إعارة زياد كمال إلى نادى الزمالك دون علمه،خاصة أن يرى هذا التصرف تهميشاً لدوره كمدير فنى للفريق لاسيما أنه تكرر فى وقت سابق فى صفقة زياد طارق الذى انتقل مؤخراً إلى الداخلية.

وأغلق تامر مصطفى هاتفه بعد تقدمه باستقالته لمجلس إدارة نادى إنبى،فى الوقت الذى يحاول مسئولى النادى البترولى التواصل معه لإثنائه عن قراره.

ويتمسك تامر مصطفى بقرار استقالته خاصة أنه حصل على وعد من مجلس إدارة النادى بعدم الاستغناء عن أى لاعب فى الانتقالات الشتوية،لكن فوجئ برحيل زياد كمال إلى القلعة البيضاء دون أخذ مشورته الفنية.