شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الجمعة ، الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 و العائد من فترة توقف لخوض الدوليين بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار. للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 و العائد من فترة توقف لخوض الدوليين بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على هليوبوليس 31/27 والزمالك على سموحة 30/21 .

بينما تقام الجولة الثانية الثلاثاء القام بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع البنك الاهلى والجزيرة مع الأهلى.

تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجدزائر بنتيجة 29 / 21 و التأهل إلى أولمبياد باريس .