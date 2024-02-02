مصر تحصد 6 ميداليات متنوعة في البطولة العربية للريشة الطائرة بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية رقم 24 للكبار والشباب والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري.

وحصد الفراعنة على 3 ذهبيات من نصيب نور يسري في فردي السيدات بعد فوزها على الأردنية دموع عمرو، ومحمود محمد حسن في منافسات فردي الشباب عقب فوزه على السوري حسام الراعي، أما الذهبية الثالثة فكانت من نصيب الزوجي المكون من محمود محمد حسن وعمر محمد رفعت.

فيما جاءت البرونزيات عن طريق، رحمة العدوي في منافسات فردي السيدات، وأحمد صلاح ورحمة في زوجي المختلط كبار، ومحمود محمد حسن وجنى الغمري في منافسات زوجي المختلط شباب.

وشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة وهم "السعودية - مصر - سوريا - جزر القمر - الكويت - قطر - البحرين - الإمارات - الأردن - العراق - لبنان - فلسطين - جيبوتي - تونس - الجزائر - ليبيا".

ومن جانبه، أعرب محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة ورئيس البعثة المصرية المشاركة بالبطولة العربية عن سعادته بما حققته البعثة من نتائج في البطولة التي شهدت طفرة وتطور كبير في مستويات المنتخبات العربية.