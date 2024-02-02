كوريا الجنوبية تقلب الطاولة على أستراليا وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على أستراليا بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

بدأ منتخب أستراليا المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ماتيو رايان.

الدفاع: أتكينسون – رويلز – بيهيتش – سوتار.

الوسط: ميتالف – باكوس – إيرفاين.

الهجوم: ديوك – بويل – جوديون.

بينما بدأ منتخب كوريا الجنوبية اللقاء بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: جو هيون وو.

الدفاع: يونج جوون - كيم مين جاي – يونج وو – تاي هوان.

الوسط: بارك يونج – إن بيوم – سون هيونج مين – هي تشان – كانج إين.

الهجوم: جوي سونج.

سجل كريغ غودوين هدف استراليا الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب الكوري الجنوبي من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 90 والأخيرة من عمر المباراة عن طريق اللاعب هوانغ هي تشان من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول تمكن اللاعب هيونغ مين سون من اقتناص هدف الفوز لكوريا الجنوبية ليخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

يذكر أن منتخب أستراليا حسم بطاقة تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا بعد الفوز على إندونيسيا برباعية نظيفة في دور الـ16، بينما حسمت كوريا الجنوبية تأهلها على حساب السعودية بعد الفوز بركلات الترجيح.