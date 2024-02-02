نيجيريا تتقدم على أنجولا بهدف في الشوط الأول بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب النيجيري ونظيره منتخب أنجولا، بنتيجة هدف دون مقابل لصالح منتخب نيجيريا ، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا.

وتمكن لاعب المنتخب النيجيري أديمولا لوكمان، من إحراز الهدف الأول " للنسور" في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب النيجيري بهدف دون مقابل

ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من المباراة الأخرى في الدور ربع النهائي، والتي تجمع بين منتخبي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.