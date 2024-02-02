"لإقناعه بتخفيض الشرط الجزائي".. مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات اتحاد الكرة مع فيتوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع، أنه لم يحدث أي مفاوضات بين اتحاد كرة القدم المصري والمدير الفني للمنتخب الوطني، روي فيتوريا.

وأوضح لمصراوي، أنه من المقرر اجتماع بين أعضاء الاتحاد وفيتوريا يوم الأحد المقبل.

وأضاف، تم تكليف حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بعقد جلسة مع روي فيتوريا، لإقناعه بالتخلي والتنازل عن قيمة الشرط الجزائي (600 ألف دولار)

يذكر أن منتخب مصر بقيادة المدير الفني، روي فيتوريا، ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو في مباراة أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16.

ومن المفترض أن ينتهي عقد فيتوريا في 2026، بعد نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، حال تأهل الفراعنة للمونديال، لكن الاتجاه حاليًا لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.