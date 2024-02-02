أول المتأهلين.. نيجيريا إلى الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن المنتخب النيجيري من تحقيق الفوز على حساب منتخب أنجولا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الربع نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأحرز هدف المنتخب النيجيري الوحيد في اللقاء، اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

وسجل زميله فيكتور أوسيمين الهدف الثاني "للنسور" النيجيرية في الدقيقة 75 من عمر المباراة، قبل أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول، بهدف دون مقابل لصالح المنتخب النيجيري.

وبهذا الفوز حجز المنتخب النيجيري مقعداً، في الدور نصف النهائي بالبطولة، ليواجه الفائز من مباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.