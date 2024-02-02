مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لملاقاة نظيره منتخب غينيا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليونيل نزاو.

خط الدفاع: باكا، ماسكو، مانجولو، كالولو.

خط الوسط: بيكيل، موتوسامي، بوجوندا.

خط الهجوم: يوان ويسا، باكامبو، ميشاك إيليا.

وجاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوني.

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتي، دياخابي، جتنيفير، سيلا.

خط الوسط: مورجان جيلافوجودي، نابي كيتا، دياوارا.

خط الهجوم: محمد بايو، سيكو سيلا، كامارا.