اخبار الرياضه

مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في كأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لملاقاة نظيره منتخب غينيا، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليونيل نزاو.

خط الدفاع: باكا، ماسكو، مانجولو، كالولو.

خط الوسط: بيكيل، موتوسامي، بوجوندا.

خط الهجوم: يوان ويسا، باكامبو، ميشاك إيليا.

وجاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: كوني.

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتي، دياخابي، جتنيفير، سيلا.

خط الوسط: مورجان جيلافوجودي، نابي كيتا، دياوارا.

خط الهجوم: محمد بايو، سيكو سيلا، كامارا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا