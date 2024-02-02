شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن التعاقد مع البوركينى إريك تراورى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الإسماعيلى التعاقد رسميًا مع البوركينى إريك تراورى لاعب بيراميدز وإنبى والمقاصة السابق، فى صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد نجاح مجلس الإدارة فى رفع عقوبة إيقاف القيد.

ونشرت الصفحة الرسمية للإسماعيلى صورة تراورى بقميص الدراويش معلقين عليها: "القناص البوركيني يدعم هجوم الدراويش.. إريك تراوري إسمعلاوي".

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى قيد 5 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الدراويش بأوامر من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لتعويض الراحلين فى الانتقالات الشتوية التى تمت مدها إلى 6 فبراير الجارى.

وحصل الإسماعيلى على توقيع كل من أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندرى، وهشام محمد لاعب بيراميدز، وحاتم سكر لاعب نادى الزمالك، وإيريك تراورى لاعب إنبى السابق فى صفقة انتقال حر بعد فسخهم العقود مع أنديتهم، بجانب التعاقد مع عبد الكريم مصطفى ظهير أيسر مصر المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

ونجح مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

تمكن مجلس إدارة النادى من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادى مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلى مستحقات كل من التونسى نور الزمان الزمورى، والإسبانى خوان كارلوس جاريدو، والناميبى بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادى كورهوجو الإيفوارى الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالى، ومستحقات نادى ديبورتيفو كوينكا الإكوادورى.