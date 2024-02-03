الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، حيث تقام 5 مواجهات قوية أبرزهم، توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون، وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة.

توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون - 2.30 عصرا - beIN SPORTS 1

برايتون ضد كريستال بالاس - 5 مساء - beIN SPORTS 2

بيرنلي ضد فولهام - 5 مساء - (لم يتم إدراجه في جدول البث)

نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون - 5 مساء - beIN SPORTS 1

أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2