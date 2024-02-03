كاب فيردي لمواصلة المغامرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تختتم اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا، حيث تقام مباراتان، حيث يواجه أصاحب الأرض كوت ديفوار نظيره منتخب مالي، بينما يلتقي جنوب أفريقيا نظيره الرأس الأخضر.

ينشر موقع الخليج 365 موعد مواجهتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة.

كوت ديفوار تواجه مالي

في أولى المباريات يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره مالي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

كاب فيردي مع جنوب أفريقيا

وفي المباراة الثانية يواجه منتخب كاب فيردي نظيره جنوب أفريقيا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بنفس الدور من البطولة، وسوف تنقل عبر قناة bein sports 1 MAX.

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