شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقي يواجه محمد الشربيني في ربع نهائي موتور سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم السبت منافسات الدور ربع النهائي ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

ومن المقرر أن يلتقي الثنائي المصري، فارس الدسوقي ومحمد الشربيني في هذا الدور للمنافسة على حجز مقعد واحد في نصف النهائي.

وكان محمد الشربيني قد فاز في دور الـ 16 على الأمريكي تيموثي براونيل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: -11, 11-7, 11-9, 10-12, 11-4.

بينما فاز فارس الدسوقي على الكولومبي جوان فاراجاس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-9, 11-6.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 5 لاعبين من مصر وهم: إبراهيم القباني، علي حسين، محمد الشربيني، فارس الدسوقي، محمد أبو الغار.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبين خلال شهر يناير، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع الـ 35 على التوالي ورقم 193 فى تاريخه، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة جي بي مورجان التي أقيمت بأمريكا.