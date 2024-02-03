شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوجه رسالة إلى الزمالك وجماهيره: جوميز مدرب جيد ثقوا به وادعموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على توجيه رسالة إلى مواطنه جوزيه جوميز مدرب الفريق الأبيض الجديد.

وعلق فيريرا على منشور إعلان الزمالك التعاقد مع جوزيه جوميز عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كتب: "أتمنى التوفيق للمدرب الجديد ولنادي الزمالك وجمهوره، جوميز مدرب جيد ثقوا به وادعموه".

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي يوم أمس.

جدير بالذكر أن جوزيه جوميز عمل مدربًا مساعدًا مع فيريرا خلال تدريبه لفريقي بورتو البرتغالي، ومالاجا الإسباني.