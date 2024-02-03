شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: باتشيكو يرحل عن بيراميدز بعد 48 ساعة.. ورمضان صبحى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، سيرحل عن تديب الفريق بعد 48 ساعة، عقب خروج الفريق من بطولة كأس رابطة الأندية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج "can 2023" على قناة أون تايم سبورت 1: "إدارة بيراميدز استقرت على رحيل باتشيكو وتعيين مدير فني أجنبي جديد سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة".

وحقق النادي المصري بقيادة علي ماهر فوزاً عريضاً على ضيفه بيراميدز، بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية، وسجل أهداف المصري، ميدو جابر في الدقيقة 27، صلاح محسن في الدقيقة 75، وكريم العراقي في الدقيقة 85، بينما سجل فخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد.

وأضاف شوبير أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز مستمر مع الفريق بعد عدم وصول أي عروض خارجية أو محلية للاعب في الانتقالات الشتوية، مشيرا إلى أن إدارة بيراميدز ترحب برحيل اللاعب حال وصول عرض يليق بقيمة نجم الفريق.