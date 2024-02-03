شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا 2023.. قرارات تحكيمية مثيرة فى ليلة صعود النسور والفهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان الدولي الجزائري مصطفى غربال ظهر بشكل جيد خلال ادارته لمواجهة غينيا والكونغو الديمقراطية التي أقيمت مساء

الجمعة ضمن منافسات دور الـ8 بأمم افريقيا 2023 بكوت ديفوار وانتهت بفوز الفهود الكونغولية 3/1 وصعوده لدور نصف نهائي للبطولة.

الجزائري غربال يعد هذا الظهور الثاني له بالبطولة كما احسن تقدير الأخطاء الفنية وتدخل بالصافرة واحتسب 36 مخالفة على الفريقين ابرزها عندما اصدر

فرمان بركلتا جزاء الاولى لصالح غينيا في الدقيقة 19 على مدافع الكونغو والثانية لصالح الفهود في الدقيقة 62 ، كما اشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات

طبقا للقانون ، كما ظهر المساعدين بشكل جيد رغم انه لم يكن هناك حالات تسلل خلال اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 101 بعد إضافة الوقت الضائع في نهاية

شوطي المباراة .

التي أقيمت بنفس الدور وانتهت بفوز النسور الخضراء بهدف دون رد ليصعدوا الى الربع

نهائي للبطولة ، احسن الحكم السنغالي تقدير الأخطاء الفنية وتدخل بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب كما اشهر البطاقة الصفراء في

4 مناسبات طبقا للقانون ، كما أشار المساعدين على 5 حالات تسلل ابرزها في الدقيقة 75 عندما الغى هدفا لصالح نيجيريا بداعي التسلل احرزه فيكتور

اوسيمين واكد الـ"VAR"القرار، تعد هذه المباراة الظهور الثالث للحكم السنغالي بالبطولة بعدما ادار لقاء الجزائر وانجولا .. وتونس وجنوب افريقيا.







