«بيخسر كتير وشبه أوسوريو».. إبراهيم سعيد يعلق على تعاقد الزمالك مع جوزيه جوميز

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الإعلامي إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومساء الجمعة، أعلن نادي الزمالك رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

وخلال تقديم برنامج "90+" المُذاع عبر شاشة "النهار"، قال سعيد: "بعد ما فعله مجلس الإدارة من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، وفي النهاية تتعاقد مع مدرب بهذه الأرقام؟ لماذا؟".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: "أرقام مدرب الزمالك الجديد ترعب وتخوف على مستقبل النادي، وأنا أرى أنه مدرب فرز ثالث ولا يليق باسم القلعة البيضاء".

وتابع: "لا أعلم اختيار هذا المدرب البرتغالي تم وفقًا لماذا؟، هل لأنه بيخسر كتير؟ أرى أنه مثله مثل أوسوريو المدرب السابق للزمالك، من ناحية الخسارة وتلقي الأهداف الكثيرة".

وأكمل إبراهيم سعيد: "كنت سيبت أوسوريو أو معتمد جمال!، على الأقل أوسوريو كان يحتاج لتدعيمات ولكن الزمالك ظلمه، أريد أن أعرف ما هي ميزة جوميز للتعاقد معه؟".