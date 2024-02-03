شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى سينسيناتي للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وتأهل الثلاثي المصري، روان العربي، فيروز أبو الخير، وكنزي أيمن إلى هذا الدور بعد الفوز في دور الـ 16 حيث جاءت نتائجهم كالتالي:

فوز فيروز أبو الخير هلى الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 11-5, 11-7.

فوز كنزي أيمن على الويلزية إيملي وايت لوك بنتيحة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 1-11, 11-9, 8-11, 13-11.

فوز روان العربي على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-6, 9-11, 11-7, 11-9.

ومن المقرر أن تلتقي روان العربي مع مواطنتها كنزي أيمن، على أن تواجه فيروز أبو الخير والبلجيكية تيني جليس.