شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى سينسيناتي للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر
وتأهل الثلاثي المصري، روان العربي، فيروز أبو الخير، وكنزي أيمن إلى هذا الدور بعد الفوز في دور الـ 16 حيث جاءت نتائجهم كالتالي:
فوز فيروز أبو الخير هلى الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 11-5, 11-7.
فوز كنزي أيمن على الويلزية إيملي وايت لوك بنتيحة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 1-11, 11-9, 8-11, 13-11.
فوز روان العربي على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-6, 9-11, 11-7, 11-9.
ومن المقرر أن تلتقي روان العربي مع مواطنتها كنزي أيمن، على أن تواجه فيروز أبو الخير والبلجيكية تيني جليس.
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