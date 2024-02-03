شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته اليوم على ستاد التتش استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش اليوم السبت استعداداً للأرتباطات المقبلة بعدما عاد للتدريبات مساء الخميس الماضى من الراحة التي حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، إنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.

ويستعد الأهلي لمباراة شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجاري بالجزائر في دور المجموعات لدوري الأبطال، ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية بدون لاعبيه الدوليين بسبب حصولهم على راحة إضافية لمدة أسبوع فيما يتواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج في أمم أفريقيا الحالية بعد التأهل لدور الثمانية فيها.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.