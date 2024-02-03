شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك بثوبه الجديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الزمالك للمباريات الرسمية في شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي، لحساب لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.

الزمالك يعود لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.

ويختتم الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري.

يستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للإعلان عن ضم صفقات جديدة وقيدهم فى قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة ، لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو الشتاء.