شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 للمجموعتين الأولى و الثانية .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الداخلية مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع طلائع الجيش و الطيران مع ايسترن كومبانى بالمجموعة الأولى .

بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع سبورتنج والقناة مع الأهلى وبتروجت مع سموحة .

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.