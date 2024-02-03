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مواجهات قوية فى رابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024  للمجموعتين الأولى و الثانية .

 

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الداخلية مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع طلائع الجيش و الطيران مع ايسترن كومبانى بالمجموعة الأولى .

 

بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع سبورتنج والقناة مع الأهلى وبتروجت مع سموحة .

 

وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة  فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام  فى شهر يناير  الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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