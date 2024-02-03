شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 للمجموعتين الأولى و الثانية .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الداخلية مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع طلائع الجيش و الطيران مع ايسترن كومبانى بالمجموعة الأولى .
بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع سبورتنج والقناة مع الأهلى وبتروجت مع سموحة .
وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام فى شهر يناير الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.
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