شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة لموسم "2023-2024" إلى محطتها قبل الأخيرة بعد اكتمال دور نصف النهائي.

وحسم الاتحاد السكندري وسيراميكا وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي تأهلهم إلى نصف نهائي كأس الرابطة بنسخته الثالثة.

نتائج ربع نهائي كأس الرابطة

وتفوق طلائع الجيش على الجونة بركلات الترجيح، وهزم الاتحاد السكندري نظيره إنبي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة انتصر سيراميكا على سموحة، وأطاح المصري بنظيره بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباريات ربع نهائي كأس الرابطة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الرابطة

الثلاثاء 6 فبراير

طلائع الجيش ضد المصري.. 4:30 مساء.. استاد برج العرب

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا.. 7:30 مساء.. استاد الإسكندرية

ابطال كأس الرابطة

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس الرابطة تفوق فرق الشركات بعد فوز فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، وحصد سيراميكا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي.

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الاندية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

لائحة كأس الرابطة

وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي بعد الوقت الأصلي بدور نصف النهائي سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة في نصف نهائي كأس الرابطة وليس هناك أوقات إضافية.

وسيتم اللجوء فقط إلى أشواط إضافية في المباراة النهائية لكأس الرابطة حال انتهاءها بالتعادل في وقتها الأصلي.