شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة الطلائع فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان علي ماهر مدرب المصري قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الدور ربع النهائي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الخميس الماضي على ملعب برج العرب.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان المصري بقيادة مدربه علي ماهر قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلي بهدفين لمثلهما قبل أن يفوز على الجونة في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، وفي الدور ربع نهائي تغلب المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.