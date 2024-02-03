شكرا لقرائتكم خبر عن روان العربي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سينسيناتي لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية روان العربي، لاعبة وادي دجلة، إلى الدور نصف النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الإسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وفازت روان العربي في الدور ربع النهائي على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 10-12, 11-5, 11-4.

بينما خسرت فيروز أبو الخير أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 11-3.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ 6 لاعبات وهن: ندين شاهين هيا علي، مريم متولي، كنزي أيمن، فيروز أبو الخير، وروان العربي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي الأخير للاعبات فى شهر يناير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ22 على التوالي والـ 232 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.