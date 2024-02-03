شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز على معلول ببرنامج بدنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج بدنى لتجهيز نجمه التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق بعد انتظامه في تدريبات المارد الأحمر مساء الخميس الماضى على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأنضم معلول للتدريبات عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

كان الأهلى قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.