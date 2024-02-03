شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة وسام أبو علي فى العضلة الخلفية بعد "هاتريك" مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسم الأشعة التي خضع لها وسام أبو علي لاعب الأهلي خلال الساعات الماضية حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مران أمس، الجمعة، خاصة أن اللاعب لم يستكمل المران.

وسام أبو علي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بعدما خاض مران قوي وتقسيمة تألق فيها وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" نالت إعجاب الجهاز الفني للفريق قبل أن يتلقى الجميع في المران صدمة إصابة اللاعب غضطر على أثرها مُغادرة المران وسيتحدد خلال الساعات المقبلة حجم الإصابة.