موعد مباراة قطر وأوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب قطر أمام نظيره أوزبكستان، مساء اليوم، السبت، بالمباراة التى تجمع بين المنتخبين في إطار منافسات الدور ربع النهائي لأمم أسيا.



موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

وتنطلق صافرة أحداث مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا 2023، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية على ملعب "ستاد البيت".

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

وتذاع مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا 2023، عبر القنوات التالية: Alkass EXTRA TWO HDK ـ beIN ASIAN CUb1



وحقق منتخب قطر العلامة الكاملة بالفوز على لبنان والصين وطاجيكستان، وبالاضافة الى هزيمة منتخب فلسطين من دور الستة عشر بنتيجة 2 - 1.

وعلى الجانب الآخر، تواجد منتخب أوزبكستان وصيفًا في المجموعة الثانية بعد جمع 5 نقاط، محصلة التعادل مع سوريا، والفوز على الهند، ثم تعادل أمام أستراليا، وفي ثمن النهائي، انتصر على تايلاند بنتيجة 2-1.