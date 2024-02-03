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أمم آسيا.. منتخب قطر وجهًا لوجه أمام أوزبكستان في مواجهة مرتقبة اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب قطر مواجهة مرتقبة أمام نظيره أوزبكستان مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وتنطلق مباراة قطر وأوزبكستان اليوم في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت .

يلعب منتخب قطر مباراة أوزبكستان اليوم، بعد اعتلاء صدارة مجموعته بثلاثة انتصارات علي كل من لبنان وطاجاكستان والصين والتغلب في دور الـ 16 علي فلسطين.

كما يدخل منتخب اوزباكستان المباراة بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات امام الهند، وتعادلين امام سوريا وأستراليا، فيما حقق الفوز علي تايلاند في دور الـ 16.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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