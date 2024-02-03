ديسابر: "التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لم يكن بسيطًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الأمر لم يكن بسيطا.

وقال ديسابر في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "الأمر لم يكن بسيطًا بالمرة وخاصة في هذه المرحلة، الأهم أننا تخطينا الفترة الأصعب".

وأضاف: "كل الأهداف جاءت من كرات ثابتة، كان هناك صعوبة تكتيكية في أجزاء من المباراة، لكن أخيرًا حققنا فوزًا في البطولة بعد سلسلة التعادلات".

واختتم ديسابر: "على كل حال سعداء بكل ما حدث وبتأهلنا للدور المقبل في كأس الأمم الأفريقية، وأهنئ غينيا أيضًا لتقديمها مباراة جيدة".

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، بالفوز على غينيا بنتيجة 3-1.

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