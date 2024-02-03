شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه السعودية فى بطولة عمان الدولية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية في الثالثة عصر اليوم السبت، مع نظيره السعودية، في مباراة مثيرة ضمن منافسات بطولة عمان الدولية.
وتشارك كل من منتخبات عمان ومصر والسعودية جنبا إلى جنب مع منتخب إيطاليا للكرة الشاطئية في الحدث الأبرز بسلطنة عمان خلال الساعات المقبلة بنظام النقاط.
ويستضيف الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباريات بطولة عمان الدولية للكرة الشاطئية خلال يناير وفبراير 2024.
ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مسئول المهمات.
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