شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلى يطير للجزائر 11 فبراير للترتيب لبعثة فريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على السفر يوم 11 فبراير الجاري إلى الجزائر قبل بعثة الأهلي من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 16 فبراير الجاري.

حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 13 فبراير الجاري موعدا من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر السفر قبل موعد المباراة بـ72 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني في حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الإفريقي.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.