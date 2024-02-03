موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب "مينديزوروزا"، مباراة برشلونة ونظيره ديبورتيفو ألافيس التى تجمع بينهما فى اطار منافسات الجولة الـ 23 بالدوري الاسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وألافيس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق صافرة أحداث مباراة برشلونة وألافيس في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس اليوم في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة برشلونة وألافيس بالجولة الـ 23 ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 بتعليق صوتي لـ عامر الخوذيري على أحداث المباراة.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الرابع برصيد 47 نقطة، في حين أن ألافيس لديه 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز برشلونة في مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني ضد ألافيس بهدفين مقابل هدف، على ملعب "مونتجويك".

