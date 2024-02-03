الليلة ..كوت دايفور صاحب الأرض في مواجهة صعبة أمام مالي بربع نهائي أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور نظيره منتخب مالي مساء اليوم السبت على استاد السلام وذلك في إطار لقاءات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وكان منتخب كوت ديفوار تأهل إلي دور الربع النهائي بعد الفوز على منتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ16، بينما صعد منتخب مالي لهذا الدوري بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة كوت ديفوار ومالي



وتنطلق صافرة أحداث مباراة كوت ديفوار ومالي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة كوت دايفور ومالي



وتذاع مباراة كوت ديفوار ومالي عبر قناة بي إن سبورتس؛ باعتبارها الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا.

حكم مباراة كوت دايفور ومالي



ويدير مباراة كوت ديفوار ومالي الحكم المصري محمد عادل ويعاونه كل من المساعد الاول الأنجولي إيميليو دي سانتوس، والمساعد الثاني الليبي عطية عيسي والحكم الرابع من تشاد محمد الحاج علي.

كما تقرر تعيين الحكمة الجنوب أفريقية أكونا ماكليما، على تقنية الفيديو، ويعاونها الجزائري لحلو بن براهم.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الكونغو الديمقراطية التي نجحت في عبور منتخب غينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.