الليلة ..كاب فيردي تسعي لكتابة إنجاز جديد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب كاب فيردي مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا مساء السبت على استاد شارليس كونان باني وذلك ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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يرغب منتخب كاب فيردي في مواصلة كتابة التاريخ داخل بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة والتأهل الي دور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتاهل منتخب جنوب أفريقيا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره منتخب المغرب بهدفين نظيفين، فيما صعد منتخب الرأس الأخضر للدور نفسه بعد تخطي عقبة موريتانيا بهدف نظيف.

موعد مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا



وتنطلق صافرة أحداث مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا

ومن المقرر أن وتذاع مباراة كاب فيردي وجنوب إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس؛ باعتبارها الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا.



ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع نيجيريا التي نجحت في عبور دور ربع النهائي بعد الفوز على أنجولا بهدف نظيف.

ويذكر أن منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) حقق إنجازا كبيرا بتأهله لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه، بعد إقامة البطولة بمشاركة 24 منتخبا حيث لم يسبق له من قبل أن تخطى دور الـ16 في مشاركته السابقة في البطولة، وفقا لهذا النظام.

وسبق لمنتخب كاب فيردي المشاركة في ثلاث نسخ من قبل في كأس أمم أفريقيا، أعوام 2013 و2015 و2021، لكن تبقى مشاركته الأولى هي الأفضل حينما بلغ دور الثمانية عندما كانت البطولة تضم 16 فريقا فقط.