برشلونة في مواجهة صعبة أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا برشلونة ونظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بين الفريقين بالجولة الـ 23 ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني.

وتقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الليجا.

ويحتل فريق الكرة الاول بنادي برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 5 والخسارة في 3.

وعلى الجانب الآخر، يخوض فريق ألافيس مباراة برشلونة محتلا المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة، فيما يسعى لمواصلة الانتصارات بعدما حقق الفوز في أخر مباراتين بالدوري.