شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا الشرط الجزائي كاملاً على 3 دفعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مجلس إدارة اتحاد الكرة لاتفاق على منح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قيمة مستحقاته كاملة والشرط الجزائي كاملاً أيضاً، ولكن على 3 دفعات بالتقسيط.

ومن المقرر عرض هذا الاتفاق على فيتوريا اليوم، قبل اجتماع اتحاد الكرة غداً للإعلان عن قرارات مصيرية تخص استمرار الجهاز الفني من عدمه.

وينتظر اتحاد الكرة رد فيتوريا وسط محاولات بإقناعه على الموافقة، لفسخ التعاقد، بعد وداع منتخب مصر لأمم إفريقيا مبكرا من دور الستة عشر.

وكشف مصدر مطلع فى اتحاد الكرة أن البرتغالى روى فيتوريا يرغب فى الاستمرار فى مهمته مع منتخب مصر، رغم الإخفاق الكبير فى مشواره مع الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن فيتوريا رد على مطالب اتحاد الكرة بالتنازل عن مستحقاته وفسخ العقد بالتراضى لأن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية لم يكن ضمن التحديات التى اتفق عليها المدرب مع حازم إمام.

وحسب المصدر، فإن المدرب البرتغالى أبلغ اتحاد الكرة بأنه تعاقد على مهمة محددة وهى الوصول لكأس العالم 2026، وبالتالى فهو مستمر فى مهمته.