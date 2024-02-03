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موعد مباراة ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق فروزينوني مساء اليوم السبت، الموافق الثالث من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة .

موعد مباراة ميلان وفروزينوني بالدوري الإيطالي
من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة ميلان ضد فروزينوني عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فروزينوني في الدوري الإيطالي
وستنقل أحداث مباراة ميلان ضد فروزينوني عبر مجموعة قنوات أبو ظبي ، الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة AD sports premium hd 1.
 

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي للموسم الحالي، بينما يحتل فروزينوني المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 23 نقطة

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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