الزمالك يواجه الطلائع والأهلي أمام القناة في دوري الكرة الطائرة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تعود اليوم السبت منافسات دوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024 بعد توقف المنافسات في الفترة الماضية بسبب ارتباط المنتخب الأول بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام السادسة مساء فيما يواجه الأهلي نظيره القناة على صالة هيئة قناة السويس الساعة السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدور الثاني للدوري.

و في مباريات أخرى اليوم يلعب الاتحاد السكندري مع الداخلية في تمام السادسة مساء و الطيران ضد ايسترن كومباني في تمام الرابعة مساء و سبورتنج ضد الترسانة في تمام السادسة ويلاقي سموحة نظيره بتروجت في تمام الرابعة مساء.

وكان المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة قد تمكن من تحقيق المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/0 في ختام التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.