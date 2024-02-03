قطر وأوزبكستان.. تشكيل العنابي المتوقع في ربع نهائي كأس أمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم، مع مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب قطر ونظيره أوزبكستان، التى تجمعهما في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أسيا.

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الخط الدفاع: هشام الرواي – طارق سلمان – مينديز – همام الأمين.

خط الوسط: مصطفى طارق – أحمد فتحي – جاسم جابر.

الخط الهجوم: إسماعيل محمد – المعز علي – أكرم عفيف.

وتأهل منتخب قطر لدور الـ 16 بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان، بالاضافة الى اقصاء منتخب فلسطين من دور الستة عشر بنتيجة هدفين لهدف.

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

وتنطلق صافرة أحداث مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا 2023، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية على ملعب "ستاد البيت".

القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في كأس آسيا 2023

وتذاع مباراة قطر ضد أوزبكستان في كأس آسيا 2023، عبر القنوات التالية: Alkass EXTRA TWO HDK ـ beIN ASIAN CUb1

