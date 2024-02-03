"انتهت في ساعة ونصف وبدون أحقية شراء".. تفاصيل انتقال زياد كمال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، تفاصيل انتقال زياد كمال إلى الزمالك، مشيرا إلى أن المفاوضات انتهت في ساعة ونصف.

وقال الشريعي خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "صفقة انتقال زياد كمال من إنبي إلى الزمالك انتهت كليا في ساعة ونصف، هي صفقة انتقال بطريقة جديدة في الكرة المصرية عبارة عن إعارة لعامين ونصف الموقف كان مربح لكل الأطراف هو يحتاج لخدمة معينة وأنا أحتاج لتسويق بطريقة معينة وتقابلت الأطراف بطريقة مستحدثة ربما يرى البعض أن إنبي مميز أو أن الزمالك قام بتصرف احترافي".

وأضاف: "انتقال زياد كمال إلى الزمالك معارا لعامين ونصف بدون أحقية شراء اللاعب، يحق لنا بيع اللاعب في السنة الأولى أو الثانية من الإعارة بطريقة معينة مع الزمالك أرى أن الصفقة حدثت بطريقة جديدة على الكرة المصرية".

واختتم: "انبهرت بالتعامل مع حسين لبيب رئيس الزمالك فهناك صفقات لن تحدث إلا بوجود شخصين يتحليان بالشطارة وهذا حدث خلال انتقال زياد كمال".

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